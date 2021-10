Ab November: "Die Eiskönigin" als Musical in Hamburg Stand: 25.10.2021 19:10 Uhr Der Kino-Welterfolg "Die Eiskönigin" feiert am 8. November als Musical Premiere in Hamburg. Im Stage Theater an der Elbe laufen zurzeit die letzten Proben für die Deutschland-Premiere.

"Es geht um zwei starke Schwestern, die das Böse überwinden und deren Liebe dazu führt, dass am Ende das Glück in ihr Leben zurückkehrt", sagte Musical-Produzentin Kerstin Schnitzler am Montag in Hamburg. Für das Disney-Musical wurde die Geschichte um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um neue Songs ergänzt.

Wandelbare Bühne im Stage Theater an der Elbe

Die Bühne im Stage Theater an der Elbe verwandelte sich am Montag zunächst in Annas Zimmer im Schloss ihrer Eltern, die bei einem Sturm ums Leben kamen. Weil ihre Schwester Elsa magische Kräfte besitzt, mit denen sie Eis, Frost und Schnee erzeugen kann, ist das Königreich seit zwölf Jahren abgeschottet. Mit der Krönung von Elsa zur Königin kehrt nun endlich wieder das Leben zurück nach Arendelle. Dieses Ereignis feiert das Ensemble gemeinsam mit dem Lied "Zum ersten Mal seit langem".

Acht Filmsongs ins Deutsche übersetzt

Für die Deutschland-Premiere wurden acht Filmsongs ins Deutsche übersetzt, insgesamt kamen zwölf neue Songs dazu. Einen dieser neuen Songs "Du bist alles" sangen Anna (Celena Pieper) und Elsa (Sabrina Weckerlin) in der zweiten Szene, die vorgestellt wurde. Dafür verwandelte sich die Bühne dank tausender glitzernder Kristalle und spezieller Lichteffekte in Elsas Eispalast. Auch Kristoff (Benet Monteiro), Rentier Sven und Schneemann Olaf hatten ihren Auftritt.

Sven ist im Musical eine lebensgroße Puppe, in der ein äußerst athletischer Darsteller (Antoine Banks Sullivan) steckt, der die ganze Zeit auf allen vieren und auf Stelzen laufen muss. Olaf ist eine Handpuppe, die von Darsteller Elindo Avastia gespielt wird.

"Großer Traum, der in Erfüllung geht"

"Das ist ein großer Traum, der in Erfüllung geht", sagte Musical-Darstellerin Celena Pieper, die die Anna spielt. Ihr zur Seite steht die erfahrene Musical-Darstellerin Sabrina Weckerlin, die die Elsa spielt und den mit einem Oscar prämierten Song "Lass jetzt los" ("Let it go") live auf der Bühne singen wird. "Der Song ist pure Magie und es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, ihn jeden Abend auf der Bühne singen zu dürfen", sagte Weckerlin.

"Frozen" bereits in New York und London zu sehen

Das Musical unter dem englischen Titel "Frozen" hatte im März 2018 seine Premiere am New Yorker Broadway gefeiert. Anfang September diesen Jahres feierte das Musical Premiere im Londoner West End.

