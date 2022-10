A7 in Hamburg: Vollsperrung am Wochenende Stand: 06.10.2022 14:44 Uhr Wegen Bauarbeiten wird ein Abschnitt der Autobahn 7 in Hamburg am Wochenende zunächst in Richtung Norden gesperrt. Später wird die Sperrung zu einer Vollsperrung ausgeweitet.

Ab Freitag, den 7. Oktober, um 22 Uhr wird die A7 in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Othmarschen gesperrt, wie die Autobahn GmbH Nord ankündigte. Auch der Elbtunnel ist damit von der Sperrung betroffen. Die Anschlussstellen werden bereits ab 21 Uhr gesperrt. In Richtung Süden ist die A7 nur zweistreifig befahrbar, auch eine Röhre des Elbtunnels wird gesperrt.

Ab Sonntag, den 9. Oktober, um 16 Uhr wird die Sperrung erweitert: In Richtung Norden wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark gesperrt. In Richtung Süden wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof gesperrt. Die Anschlussstellen werden bereits ab 15 Uhr gesperrt. Alle Sperrungen sollen bis Montag, den 10. Oktober, um 5 Uhr andauern.

Empfohlene Umleitungen

Für den überregionalen Verkehr empfiehlt die Autobahn GmbH Nord die großräumige Umleitung über die A1, die A21 und die B205 - in Richtung Norden ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Maschen / Horster Dreieck und in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Neumünster.

Autofahrinnen und Autofahrer, die in Richtung Norden unterwegs sind und in die Hamburger Innenstadt möchten, sollen laut Autobahn GmbH Nord über die Elbbrücken und die B4 fahren. Ab der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld führt die Bedarfsumleitung U7 über die B73 und B75 in die Innenstadt. Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, sollen ab den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark oder Hamburg-Stellingen der Beschilderung Richtung Elbbrücken folgen.

Mehrere Baumaßnahmen geplant

Während der Sperrungen am zweiten Oktober-Wochenende sollen verschiedene Baumaßnahmen parallel durchgeführt werden: Verkehrszeichenbrücken sollen wiederhergestellt werden, der Elbtunnel soll eine neue Software erhalten und auch die Arbeiten am Lärmschutztunnel Altona sollen weitergehen.

Weitere Vollsperrung im November

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona hatte die Autobahn GmbH Nord bereits eine 79-stündige Vollsperrung der A7 in Hamburg für November angekündigt.

Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

