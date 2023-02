A7 in Hamburg: Heute weniger Spuren wegen Bauarbeiten Stand: 25.02.2023 06:20 Uhr Wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn 7 im Bereich Altona müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Hamburg heute mit Behinderungen auf der Fahrbahn Richtung Norden rechnen.

Statt der üblichen drei Fahrspuren werden zwischen 8 und 16 Uhr nur zwei Spuren zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Othmarschen und Hamburg-Volkspark befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Büsche werden gerodet und Container aufgestellt

Für die Erweiterung der A7 auf acht Spuren und den Bau eines gut zwei Kilometer langen Lärmschutztunnels müssten Büsche gerodet werden, um eine Baustellenzufahrt zu schaffen. Außerdem wollen die beteiligten Bauunternehmen den Angaben zufolge Fahrbahnschäden beseitigen und Container am Fahrbahnrand aufstellen, die beim Abbruch eines Brückenelements an der Bahrenfelder Chaussee gebraucht werden. Die Container sollen verhindern, dass während des Abrisses bei laufendem Verkehr Bruchstücke auf die Fahrbahn schleudern.

Lange Vollsperrung der A7 Ende März

Die Autobahn GmbH Nord hatte bereits zuvor eine weitere größere Verkehrseinschränkung für die A7 in Hamburg angekündigt. Am Wochenende vom 24. bis 27. März soll die wichtige Nord-Süd-Achse zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Es ist geplant, dann die noch vorhandene Brückenhälfte der Behringstraße, nur wenige Hundert Meter nördlich des Elbtunnels, abzureißen.

Einen Monat später steht bereits die nächste Vollsperrung der A7 an: Vom 28. April bis zum 1. Mai wird der Abschnitt zwischen Hamburg-Hausbruch und Hamburg-Othmarschen gesperrt. Der gut zwei Kilometer lange Lärmschutztunnel Altona über der dann auf acht Spuren ausgebauten A7 soll bis 2028 fertig sein.

