Stand: 14.04.2019 08:35 Uhr

A7-Deckel: Tunnel-Eröffnung sorgt für Stille

Nach rund 50 Jahren mit Autobahnlärm verschafft ein Betondeckel über der A7 in Hamburg-Stellingen den Anwohnern ab heute Ruhe. Vier Tage nach dem Verkehr in Richtung Norden werden nun auch die Fahrzeuge in Richtung Süden durch die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre geleitet. Anwohner, Planer und Vertreter der Baufirmen verabschiedeten den Verkehr von der Oberfläche in den Tunnel.

Arbeiten noch nicht abgeschlossen

Die Arbeiten zum achtspurigen Ausbau der A7 sind damit noch längst nicht abgeschlossen. In Stellingen soll bis Ende nächsten Jahres eine zweite Tunnelröhre entstehen. Wenn diese 2020 fertig ist, nimmt jede Röhre pro Fahrtrichtung vier Spuren auf. Zudem müssen Lärmschutzwände am südlichen Tunnelportal neu gebaut werden. Die ansonsten viel befahrene Auffahrt Stellingen in Richtung Hannover wird darum bis August geschlossen bleiben.

Autobahn war tagelang nachts gesperrt

Für die Änderung der Verkehrsführung war die Autobahn in der vergangenen Woche mehrmals voll gesperrt. Autofahrer mussten zwischen Eidelstedt und Volkspark einer Umleitung folgen. Eine für Freitagnacht geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Richtung Süden war von der Verkehrsbehörde kurzfristig abgesagt worden, weil die Arbeiten zur Verlegung der Fahrspuren in den vorangegangenen Nächten schneller vorangekommen waren als geplant.

