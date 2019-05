Stand: 01.05.2019 13:22 Uhr

7.000 Menschen bei DGB-Demo in Hamburg

In Hamburg demonstrieren zur Stunde nach Angaben der Polizei rund 7.000 Menschen für bessere Arbeitsbedingungen. Bei der traditionellen Demonstration der Gewerkschaften zum 1. Mai zogen sie vom Bahnhof Dammtor nach Eimsbüttel. Auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz an der U-Bahn-Station Osterstraße findet eine Kundgebung statt, bei der unter anderem Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger und ver.di-Chef Frank Bsirske Reden halten. Bis 15 Uhr gibt es an der Osterstraße noch Musik und Redebeiträge. Weitere Kundgebungen gibt es in Bergedorf und in Harburg.

Gegen Intoleranz und Nationalismus

Das Motto der bundesweiten Demonstrationen lautet "Europa. Jetzt aber richtig". Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert dazu auf, "Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus" eine Abfuhr zu erteilen. Man müsse Europa sozialer machen, "damit sich nicht immer mehr Menschen von der EU und den Parteien, die für ein weltoffenes und geeintes Europa stehen, abwenden." Am 26. Mai werden in Deutschland die Stimmen für die Europawahl abgegeben.

Für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt

Bei den DGB-Kundgebungen setzen sich die Spitzenvertreter der Gewerkschaften aber auch für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland ein. Den Arbeitnehmervertretern geht es außerdem um gute Einkommen und Arbeitsbedingungen, mehr Tarifbindung und eine auskömmliche Rente.

