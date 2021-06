29 Millionen Euro: Hamburgs Innenstadt soll schöner werden Stand: 04.06.2021 19:21 Uhr Hamburgs Senat steckt 29 Millionen Euro in die Entwicklung der Innenstadt. Das sieht der Haushalt der nächsten zwei Jahre vor. Das Geld fließt vor allem in attraktivere Straßen und mehr Wohnungen.

Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will mehr Wohnungsbau in der City: "Eine bewohnte Innenstadt ist eine belebte Innenstadt, auch nach Geschäftsschluss", sagte die Senatorin am Freitag. Derzeit lebten in der Hamburger Alt- und Neustadt rund 15.000 Menschen in 10.000 Wohnungen. Die Senatorin stellte Hilfen für die Umnutzung von Gewerbeflächen in Wohnraum in Aussicht. In den vergangenen zwölf Monaten seien 100 Wohnungen in der Innenstadt fertiggestellt worden, in den vergangenen knapp zwölf Jahren seien es 850 gewesen.

Schönere Straßen und Plätze

Zweiter Haushalts-Schwerpunkt ist die Verschönerung von Straßen und Plätzen. Autos sollen dort nicht mehr dominieren, etwa am Ballindamm. Hier zahlen die Grundeigentümer wie an vielen Orten der City mit für die Verschönerung der Straßen und Fußwege. Oberbaudirektor Franz-Josef Höing nannte die Umgestaltung des Ballindamms einen "Quantensprung": "Wer da noch nicht war, muss da hingehen. Da sind Bänke aufgestellt worden, die voller Menschen sind, die es genießen, in der guten Stube an der Wasserkante zu sitzen."

Getrudenkirchhof, Burchardplatz und Hopfenmarkt

Auch Getrudenkirchhof, Burchardplatz und Hopfenmarkt werden umgebaut. Was den Vorschlag der Handelskammer angeht, auf die Mönckebergstraße einen künstlichen Fluss zu legen, ist Senatorin Stapelfeldt skeptisch: "Ich glaube nicht daran, dass wir den Amazonas in die Mönckebergstraße bringen können." Aber mehr Grün, mehr Bäume sollten es schon sein in Hamburgs Innenstadt.

