227 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert bei 74,8

Stand: 04.10.2021 12:00 Uhr

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 227 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind mit 115 Neuinfektionen mehr als doppelt soviel wie am Montag vor einer Woche, und 90 mehr als am Sonntag.