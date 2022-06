13-Jähriger stirbt nach Sprung in die Elbe in Hamburg

Stand: 26.06.2022 07:38 Uhr

Bei einem Badeunfall in der Elbe in Hamburg-Nienstedten ist am Sonnabend ein 13-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften hatte nach dem Jungen gesucht.