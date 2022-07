12 Millionen für Quartiersprojekte: Wo Hamburg investieren will Stand: 08.07.2022 06:50 Uhr Gute Nachbarschaft und lebendige Quartiere in Hamburg: Dafür will der Senat auch in diesem Jahr Geld investieren. Die Stadtentwicklungsbehörde hat jetzt 21 Projekte benannt, die mit insgesamt 12,3 Millionen Euro gefördert werden.

Je besser man die Nachbarn kennt, desto mehr erhöht sich auch die Lebensqualität und desto stabiler ist der soziale Zusammenhalt - da ist sich Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) sicher. Und Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) ergänzt: Ob im Sportverein oder bei Nachbarschaftstreffs, gerade nach Corona seien Orte der Begegnung wichtig.

Besonders Projekte in dicht besiedelten Gebieten

In diesem Jahr wurden besonders Projekte in dicht besiedelten Gebieten ausgesucht. So wird das Quartierszentrum "Alten Eichen" in Stellingen ausgebaut und der Jugendclub Clippo Boberg in Bergedorf neu gebaut. Die Begegnungsstätte "Altonas lebendige Höfe" in der Augustenburger Straße soll wiederbelebt werden. Im Harburger Stadtpark wird mithilfe des Geldes eine inklusive Bewegungsinsel errichtet und in Rothenburgsort werden die Planungen für ein neues Stadtzentrum unterstützt.

Größter Einzelposten in Meiendorf

Und man will prüfen, ob in den ehemaligen ASB-Hallen in Rissen eine Begegnungsstätte geschaffen werden kann. Den größter Einzelposten mit gut 1,5 Millionen Euro bekommt Meiendorf für die Gestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen.

Stadtentwicklungsfonds: Diese Projekte werden gefördert Projekt Stadtteil Förderungsssumme Neugestaltung der Außenanlagen am Standort "Lebendige Nachbarschaft" Vierbergen Horn 1.182.500 Euro Investitionsvorbereitende Maßnahmen für das Stadtteilzentrum Rothenburgsort Rothenburgsort 420.000 Euro "Altonas lebendige Höfe" - Belebung des Innenhofs als Begegnugsstätte (Augustenburger Straße) Altona-Nord 357.500 Euro Erstellung Machbarkeitsstudie für ein Begegnungszentrum in den ehem. Hallen des ASB (Halle 15) Rissen 141.000 Euro Kaifu-Salon für Rissen - Überarbeitung und Neugestaltung des Gemeinschaftshauses Rissen 199.956 Euro Klimafreundliche Mobilität im Quartier Heerbrook Iserbrook 660.000 Euro Neugestaltung der Außenanlage und Errichtung einer Multibewegungsfläche im Quartier Vörn Brook Schnelsen 1.035.470 Euro Ausbau des Quartierszentrums "Alten Eichen" Stellingen 768.023 Euro Sanierung Spielhaus Eidelstedt Eidelstedt 95.000 Euro Revitalisierung Spielplatz und Grünanlage Johann-Wenth-Straße Stellingen 135.170 Euro Multibewegungsfläche und Gemeinschaftsraum im Quartier Masenredder Langenhorn 700.000 Euro Quartiersgerechte Mobilitätslösungen im wachsenden Quartier Wesselyring Winterhude 904.750 Euro Abriss/Neubau einer Mehrzweckhalle beim Haus der Jugend Eberfhofstieg Langenhorn 562.863 Euro Modernisierung und Instandsetzung Haus der Jugend Bramfeld 1.100.000 Euro Wachsendes Quartier Grunewaldstraße: Spielplätze und Mobilitätslösungen Rahlstedt 230.000 Euro Multibewegungsflächen und Gestaltung von Spielflächen im Quartier Meiendorf Rahlstedt 1.475.000 Euro Mutlibewegungsflächen und Schaffung eines Quartierswegs im wachsenden Quartier Hegholt Bramfeld 750.000 Euro Wohnumfeldmaßnahmen im zusammenwachsenden Quartier Elfsaal Jenfeld 600.000 Euro Landschaftsbaumaßnahme "Grünes Zentrum" Lohbrügge (West) Lohbrügge 235.000 Euro Neubau Jugendclub Clippo Boberg Lohbrügge 622.000 Euro Inklusive Bewegungsinsel im Harburger Stadtpark Wilstorf 78.000 Euro

