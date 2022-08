1.100 Kilometer Laufen für guten Zweck: Schüler erreicht Hamburg Stand: 15.08.2022 09:34 Uhr Er hat's geschafft: Für einen guten Zweck ist der 16 Jahre alte Denis Holub einmal durch Deutschland gelaufen und hat Hamburg erreicht.

Der Schüler war vor 16 Tagen in Freiburg gestartet und traf am Sonntagabend an seinem Ziel an der Elbphilharmonie ein. Seine Familie hatte ihn als Begleittross unterstützt. Mutter Ana-Luiza und seine Brüder fuhren mit dem Auto und mit dem Rad von Etappe zu Etappe. Sie transportierten Nahrungsmittel und Ausrüstung.

Charity-Aktion für Kinder

Mit seinem Lauf unter dem Motto "Denis läuft quer" wollte der 16-Jährige aus Breisach am Rhein auf das Schicksal armer Kinder aufmerksam machen und möglichst viele Menschen zum Spenden anregen. Der Gymnasiast unterstützt damit die Arbeit der in Schottland gegründeten internationalen Kinderhilfsorganisation Mary‘s Meals. Diese hilft Kindern in Afrika, Asien, Osteuropa und Lateinamerika.

