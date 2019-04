Stand: 11.04.2019 15:48 Uhr

Vorsicht Frost! Pflanzen sind in Gefahr

Die Norddeutschen sollten in den nächsten Tagen ihre Winterjacke griffbereit haben: Es wird frostige Nächte geben, und auch tagsüber bleibt es kühl. Dabei wechseln sich Schauer und Sonne bis zum Sonntag immer wieder ab - heißt es in der Wettervorhersage. Auch Schnee- und Schneeregen sind möglich. Problematisch könnte die Kälte für einige Pflanzen sein. Wer sich in den vergangenen warmen Tagen schon mit Blumen für Balkon oder Garten eingedeckt hat, sollte zarte Pflänzchen jetzt lieber in Sicherheit bringen.

Schneeregen und Frost am Wochenende NDR//Aktuell - 11.04.2019 14:00 Uhr Eben schon fast Sommer und dann doch wieder Winter - der April hält, was er verspricht. Ab Montag soll es wieder wärmer werden. Dominik Jung mit den Wetteraussichten.







"Das blüht normalerweise jetzt noch gar nicht"

NDR Fernsehgärtner Matthias Schuh rät generell zur Vorsicht, was das derzeitige Pflanzenangebot in den Gärtnereien und Baumärkten angeht: "Vieles wird in beheizten Gewächshäusern vorgezogen und die Pflanzen werden jetzt blühend verkauft." Als Beispiele nennt er Rittersporn und Pfingstrosen. "Das sind zwar eigentlich frostharte und winterharte Pflanzen - aber die blühen normalerweise noch nicht." Wenn man diese Stauden jetzt in den Garten pflanze, werde man angesichts der bevorstehenden kalten Nächte nicht lange Freude daran haben. Schuh empfiehlt darauf zu achten, nur im Freiland gezogene Pflanzen zu kaufen, wenn man sie schon nach draußen setzen möchte.

Empfindliche Pflanzen nachts in Sicherheit bringen

Wer auf dem Balkon jetzt schon empfindliche Pflanzen wie Geranien oder Margeriten stehen hat, sollte die Pflanzen zurzeit zumindest nachts wieder in die Wohnung stellen, rät Schuh: "Auf jeden Fall! Tagsüber kann man die dann ja wieder raus stellen." Leider gebe es in den Gärtnereien die Tendenz, auch solche empfindlichen Pflanzen immer früher anzubieten.

Wer keine Möglichkeit hat, Balkonkästen vorübergehend wieder herein zu holen, dem rät Schuh, einen Kälteschutz für die Nacht zu bauen. "Das kann man mit einer Decke machen oder mit einem Vlies. Auch ein Sonnenschirm kann schon ausreichen." Wichtig sei, dass der Kälteschutz die Pflanze nicht direkt berühre, sondern in einigen Zentimetern Abstand aufgestellt werde. "Dazu kann man sich ein kleines Holzgestell bauen - oder eben einfach einen Schirm nehmen."

Apfelbauern setzen auf Wassernebel gegen Nachtfrost

Im Alten Land südlich von Hamburg wappnen sich die Obstbauern mit Hightech gegen den Frost. Die Apfelblüten seien jetzt besonders empfindlich, sagte Matthias Görgens vom Obstbauzentrum Jork. Deshalb würden sie über Nacht mit einem Wassernebel besprüht. Beim Gefrieren des Nebels entstehe ein Eispanzer, der für eine konstante Temperatur um null Grad sorge und so die Blüten schütze. Etwa 80 Prozent der Apfelflächen im Alten Land seien mit so einer Anlage ausgestattet, sagte Görgens.

Matthias Schuh rät Hobbygärtnern dringend davon ab, zu versuchen eigene Obstbäume auf die gleiche Weise vor Frost zu schützen. "Das sind sehr spezielle Sprenger mit extra-feinem Sprühnebel, die von den Profis verwendet werden. Ich glaube nicht, dass man das im privaten Bereich hinkriegt." Zumal die Bäume im eigenen Garten meist viel höher seien als in den Obst-Plantagen und schon deshalb kaum mit dieser Methode geschützt werden könnten.

MV: Erste Apfelblüten schon erfroren

In Mecklenburg-Vorpommern haben Obstbäume durch die frostigen Nächte in dieser Woche nach Ansicht des Agrarberaters Rolf Hornig schon Schaden genommen. "Bei der früh gestarteten Vegetation sind solche Kaltlufteinbrüche für den Obstbau absolut gefährlich." Bei frühen Apfelsorten seien die ersten Blüten im Stadium der roten Knospe schon erfroren. Rückschlüsse auf Ertragserwartungen seien daraus aber nicht zu ziehen, sagte Hornig. "Das wäre viel zu früh. Selbst wenn nur 20 Prozent der Blüten am Ende zu Früchten werden, haben wir eine normale Ernte." Auf den Apfelplantagen in Gnoien (Landkreis Rostock) und Boddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden Bäume zum Frostschutz bereits beregnet. Vom Frost gefährdet seien auch Süßkirschen und frühe Pflaumen. Diese spielten aber im kommerziellen Anbau in Mecklenburg-Vorpommern eine geringe Rolle. Hornig sagte, aufgrund des Klimawandels erschienen die Blüten immer früher und immer häufiger komme es zu Blütenfrösten.

In der Woche vor Ostern wird es wieder frühlingshafter

In den nächsten Tagen ist in Norddeutschland tagsüber mit Höchstwerten um 7 Grad Celsius zu rechnen. Nachts kann es örtlich bis auf minus 3 Grad abkühlen - vor allem in der Lüneburger Heide und in Stormarn. An den Küsten bleibt es nachts etwas milder. Bis Sonnabend ziehen immer wieder Regen-, Schnee- und Schneeregenschauer durch, stellenweise kann es auch glatt werden. Am Wochenende soll aber zwischendurch auch die Sonne herauskommen, bei Höchstwerten von 7 bis 9 Grad. Die nächste Woche wird dann voraussichtlich schöner, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Deutschlandweit steigen die Temperaturen in der Woche vor Ostern voraussichtlich auf Höchstwerte von 14 bis 20 Grad - und auch die Frostgefahr sinkt wieder deutlich.

