Norddeutsche Schüler fordern besseren Klimaschutz

Heute wird Klima-Protest-Tag: In mehr als 100 Ländern wollen Kinder und Jugendliche der "Fridays for Future"-Bewegung für besseren Klimaschutz protestieren - in Norddeutschland an mehr als 30 Orten, darunter Aurich, Heide und Wismar. Laufend kommen neue Demonstrationen dazu. "Die Politik hat auf unsere Kosten verschlafen - die Konsequenzen dafür tragen wir, unsere Kinder und Enkelkinder. Für uns ist das absolut inakzeptabel", sagt Nele Brebeck von "Fridays for Future" Hamburg.

Demonstrationen zu verschiedenen Zeiten

In der Hansestadt werden 1.000 Demonstrierende erwartet. Der Protest beginnt um 14.30 Uhr am Hachmannplatz. "Wir wissen nicht genau wie viele kommen werden, da in Hamburg noch Ferien sind", sagt Brebeck. In Hannover wird um 12.30 Uhr am Kröpcke protestiert, in Schwerin ab 11 Uhr am Grunthalplatz. In Kiel startet die Demo bereits um 9.15 Uhr am Rathausplatz.

Deutschland ist Hauptprotestland

Insgesamt rechnen die Veranstalter mit Bildungsstreiks an mehr als 1.500 Orten weltweit. Die meisten Proteste finden in Frankreich, Deutschland, Italien und den USA statt. Aber auch in Grönland, Armenien und auf Vanuatu soll laut der internationalen Kampagnenseite für das Klima demonstriert werden. Die Jugendlichen sehen sich als Sprachrohr für die Zukunft. Sie vernetzen sich vor allem über Handy-Messenger in Ortsgruppen. In Deutschland gibt es davon laut Sprecherin Brebeck etwa 280.

Kohleausstieg und Verkehrswende gefordert

"Fridays for Future" fordert schnelles und konkretes Handeln von der Politik, darunter den Kohleausstieg in Deutschland bis spätestens 2030 sowie eine Verkehrswende. "Wir fordern, dass die Klimapolitik sich endlich an den Fakten orientiert. Ein Dialog und eine enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sind unausweichlich, wenn wir das 1,5 Grad-Ziel tatsächlich einhalten wollen", sagt Brebeck.

Breite Unterstützung bekommen

Die Schüler und Studenten erhalten mittlerweile auch breite Unterstüzung von Erwachsenen und 12.000 deutschsprachigen Wissenschaftlern. "Ich glaube, dass die Klimadebatte sich weiterhin anheizen wird, genauso wie die Erde. Wir wollen von der Politik nur eine Sache, nämlich Taten sehen", sagt Jakob Blasel aus Kiel. Der weltweite Protesttag kommt wenige Tage nachdem die UN in drastischen Worten besseren Umweltschutz anmahnte. Millionen Menschen würden schon jetzt augrund von Umweltverschmutzung vorzeitig sterben. Vermüllung, Meeres- und Luftverschmutzung, Lebensmittelverschwendung und übermäßiger Konsum bedrohen demnach die Lebensgrundlage der Menschen.

Bewegung von Greta Thunberg gestartet

Bereits in den vergangenen Monaten hatten Tausende Schüler im ganzen Norden an Freitagen die Schule gegen Protestorte getauscht. In Hamburg kamen vor zwei Wochen mehrere Tausend Jugendliche zusammen, als Greta Thunberg den Schülerprotest besuchte. Die 16-jährige Schwedin ist zur Ikone der jugendlichen Klima-Bewegung geworden. Sie hatte vergangenen August begonnen, vor dem Stockholmer Parlamentsgebäude zu streiken. Im Vorfeld des globalen Schulstreiks sagte sie, ein Ende des Kampfes sehe sie noch lange nicht. "Das ultimative Ziel ist, dass die internationale Gemeinschaft eine globale Notlage erklärt und damit beginnt, die Lebensbedingungen auf der Erde zu schützen."

Schwänzen oder Zukunft retten?

Kritik an den Bildunsstreiks während der Schulzeit kommt vor allem aus den Bildungsministerien der Länder. Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, mahnte Schuldirektoren, unentschuldigtes Fehlen zu ahnden. Hart ist die Sicht auch in Hamburg: Wer in der Schulzeit für den Klimaschutz auf die Straße geht, wird von der Schulbehörde als Schulschwänzer betrachtet. "Wir begrüßen das Engagement der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz sehr", sagte eine Sprecherin des Kultusministeriums in Niedersachsen. Voraussetzungen für eine Beurlaubung vom Unterricht lägen jedoch nicht vor. Auch aus Schwerin hieß es, die Schulpflicht müsse erfüllt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich Anfang März hinter die Klimaschutz-Proteste gestellt und die Schüler für ihren Einsatz gelobt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützte den Protest bei einem Besuch in Neumünster.

Nur Streik während Schulzeit garantiert Aufmerksamkeit

"Fridays for Future"-Sprecher Jakob zur Heide verteidigt die Aktionen zur Schulzeit. "Nur durch die Streiks am Freitag konnten wir so viel Aufmerksamkeit erreichen, dass uns nun auch die Politiker zuhören", sagte der 19-jährige Psychologiestudent aus Osnabrück.

Die Schulen handhaben die Sache offenbar unterschiedlich. Während in einigen, wie Schüler berichten, sogar im Unterricht Protestplakate gemalt werden, werten andere die Demo-Teilnahme als unentschuldigtes Fehlen.

