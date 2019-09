Stand: 10.09.2019 05:01 Uhr

"Molli"-Dampflok macht Abstecher nach Borkum

Die Bäderbahn "Molli" geht auf große Fahrt. Normalerweise pendelt die historische Dampfeisenbahn zwischen Bad Doberan und den Ostseebädern Heiligendamm und Kühlungsborn (Landkreis Rostock). Für die 15 Kilometer lange Strecke brauchen die Loks der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli (MBB) rund 40 Minuten. Die heute beginnende Reise dauert gleich länger als einen Tag. Sie führt in den äußersten Nordwesten Deutschlands - auf die Nordseeinsel Borkum.

Zu Lande, zu Wasser, aber ohne Dampf

Es gilt, die rund 450 Kilometer lange Strecke zu Lande und zu Wasser, aber ohne Dampf zurückzulegen. Dazu wird die rund 30 Tonnen schwere Lok heute auf einen Tieflader gehoben, der zunächst nach Emden fährt. Im Hafen wird die Lok auf eine Fähre verladen, die sie nach Borkum bringt.

Weitere Informationen Volldampf: Mit Molli an die Ostseeküste Seit 1886 Jahren schnauft die Bäderbahn Molli von Bad Doberan an die Ostseeküste. Bei Touristen und Einheimischen sind die Dampfzüge gleichermaßen beliebt. mehr

Eine Woche Borkum auf 900 Millimetern

Auf der Nordseeinsel soll die "Molli"-Lok vom 14. bis zum 22. September zwischen dem Hafen und dem Ort verkehren. Dank der gemeinsamen Spurweite von 900 Millimetern ist das möglich, wie "Molli"-Chef Michael Mißlitz erklärt. Mit dieser Spurbreite gebe es in Deutschland nur diese zwei Bahnen. Und da beide an der Küste verkehren, sei es doch eine schöne Geschichte, wenn der "Molli" zu Besuch komme, so Mißlitz. Auf Borkum sind mehrere Abfahrten täglich geplant. Darunter gibt es auch einige Highlights für Eisenbahnfreunde - wie etwa eine Parallelfahrt von "Molli" und dem heimischen Zug mit der historischen Dampflok "Borkum".

Keine Ausfälle auf der Stammstrecke an der Ostsee

Während des Borkum-Trips finden die Fahrten an der heimischen Ostsee planmäßig statt. Denn die Lok, die auf Reisen geht, ist eine von fünf im Bestand der MBB. "Wir schicken die kleine Lok weg", so Mißlitz. Sie ziehe sonst nur zur Hochsaison einen Sonderzug und komme nicht im regulären Verkehr zum Einsatz, weil sie die Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometer auf der "Molli"-Strecke nicht schaffe. "Deshalb hat das auf unserer Stammstrecke gar keine Auswirkungen."

Dennoch ist der Aufwand nicht unerheblich: Eigens für die Lok wird Kohle nach Borkum geliefert. Außerdem wird auch extra Wasser aufbereitet für den Dampfkesselbetrieb speziell aufbereitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2019 | 05:30 Uhr