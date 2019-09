Stand: 01.09.2019 21:45 Uhr

Landtagswahlen: "Nicht zur Tagesordnung übergehen"

Ein Kommentar von Claudia Spiewak, NDR Hörfunk-Chefredakteurin.

Auch wenn es so aussieht, als sei das Rennen schon gelaufen: Kämpfen lohnt sich, um jede Wählerstimme, bis zum Schluss. Das ist die Lehre aus den beiden Landtagswahlen. In Sachsen und Brandenburg ist eine Regierungsbildung unter Führung der amtierenden Ministerpräsidenten von CDU und SPD möglich, und zwar ohne Beteiligung der AfD. Das sorgt für ein kurzes Aufatmen, aber Grund zur Entwarnung ist es nicht. Denn in beiden Ländern hat die Alternative für Deutschland erheblich zugewonnen. Auch wenn die Vorwahl-Umfragen das bereits signalisierten, es bleibt ein Schock.

Wie geht es jetzt weiter in Sachsen und Brandenburg?

In Potsdam hat SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke es in einem bemerkenswerten Endspurt geschafft, die AfD hinter sich zu lassen. Er kann Regierungschef bleiben, trotz der Verluste seiner Partei. Für eine Fortsetzung der rot-roten Koalition aber reicht es nicht. Die Linke gehört nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Sachsen zu den Verlierern dieser Wahlen. Ihren Nimbus als Stimme des Ostens hat sie eingebüßt. Das Kalkül der AfD, sich als Sammelbecken der Wendeverlierer zu positionieren, ist aufgegangen. Für eine Regierungsmehrheit werden die Grünen gebraucht. Sie haben in Brandenburg und Sachsen zugelegt, aber der vorhergesagte Höhenflug ist ausgeblieben. Dennoch: Für ein Dreierbündnis im Potsdamer Landtag reicht es allemal.

Sachsen: Kretschmer ist der Gewinner

In Sachsen ist Ministerpräsident Michael Kretschmer - trotz nennenswerter Verluste seiner CDU - der Gewinner der Landtagswahl. Er hat ganz darauf gesetzt, die Sachsen in einem beispiellosen Gesprächsmarathon persönlich davon zu überzeugen, dass er ihre Sorgen ernst nimmt. Für eine Regierungsmehrheit im sächsischen Landtag wird er wohl die Grünen brauchen. Für Kretschmer wird das ein schwerer Gang, zu scharf hat er sich im Wahlkampf von der Umweltpartei abgegrenzt.

Nicht zur Tagesordnung übergehen

Bleibt die Frage, was die Große Koalition in Berlin aus den Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg lernen kann. Trotz der Verluste für SPD und CDU ist das große Beben ausgeblieben. Aber es wäre ein Fehler, jetzt zur Tagesordnung überzugehen. Die politische Auseinandersetzung mit den rechtspopulistischen und extremistischen Kräften muss weitergehen. Und noch wichtiger ist: der Kampf um die Wählerinnen und Wähler, die das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie verloren haben.

Mit Wählern reden, nicht nur im Wahlkampf! Politik erklären! Nicht mehr versprechen, als man halten kann. Und ordentliche Politik machen. Das ist der lange und mühsame Weg, auf den sich die Parteien der demokratischen Mitte machen müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentar | 02.09.2019 | 07:48 Uhr