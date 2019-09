Stand: 20.09.2019 13:56 Uhr

Klima-Demos im Norden: 50.000 in Hamburg

Jung, global und kämpferisch: Zum dritten weltweiten Klimastreik der "Fridays for Future"-Bewegung sind bei Demonstrationen in ganz Norddeutschland mehr Menschen erschienen als erwartet. In Hamburg beteiligen sich zurzeit laut Polizeiangaben rund 50.000 Menschen. Im ganzen Norden werden heute an etwa 100 Orten Zehntausende Demonstrierende erwartet. Von Westerland auf Sylt bis Göttingen, von Emden bis Anklam sind öffentliche Aktionen angekündigt. In Braunschweig demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 5.000 Menschen für einen besseren Klimaschutz. In Kiel waren um die Mittagszeit rund 10.000 Menschen auf der Straße.

Neben den großen Kundgebungen beteiligen sich auch zahlreiche kleine Orte wie Joldelund (Kreis Nordfriesland), Ströhen (Landkreis Diepholz) und Fredeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) sowie Nord- und Ostseeinseln und Halligen. Das Motto "Alle fürs Klima" wendet sich dieses Mal an Menschen egal welchen Alters.

Kreative Aktionen begleiten Streik

Verschiedene Aktionen begleiten den Protest. So ergänzen in Hamburg eine Fahrraddemo und eine Klima-Andacht den Streik. Die Musiker Bosse, Enno Bunger, Mal Eleve und Mia treten auf. Außerdem wird ein Poetry Slam ausgetragen. Mehrtägige Klimacamps sind zudem für Kiel und Itzehoe angekündigt.

Organisationen unterstützen Aktivisten

Die jungen Aktivisten bekommen erneut Unterstützung von mehr als 200 Organisationen und Initiativen bundesweit. Darunter sind Umweltschutzorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, Forschungseinrichtungen und Kirchen. "Wenn wir als Christinnen und Christen an den Demonstrationen in unseren Städten und Dörfern teilnehmen, zeigen wir, dass für uns die Zukunft dieser Schöpfung, unserer Erde, ein entscheidendes Anliegen ist", sagte Landesbischof Ralf Meister von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers.

Blockaden angekündigt

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke (IL) hat unter anderem in Hamburg, Göttingen, Hannover und Bremen Verkehrsblockaden und andere Aktionen angekündigt. Der Hamburger Verfassungsschutz warnte diesbezüglich davor, dass linksextremistische Gruppen versuchten, über das Thema Klima Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden. "Wir schützen das Klima. Dafür werden wir uns nicht rechtfertigen", erklärte Emily Laquer von der Hamburger IL. "Fridays for Future" distanzierte sich am Donnerstag von jeder Form von Gewalt: "Alle Aktionen außerhalb des Konsens und insbesondere Gewalt werden auf der Demonstration nicht geduldet", betonte Mitveranstalterin Lou Töllner.

Das fordert Fridays for Future Die Fridays for Future-Bewegung Deutschland hat im April 2019 ihre Forderungen veröffentlicht. Sie fordern den Kohleausstieg bis 2030 und eine komplett nachhaltige Energieversorgung sowie die sogenannte Nettonull bis 2035. Bis Ende des Jahres 2019 solle ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet, Subventionen für fossile Energie beendet und die CO2-Steuer eingeführt werden. Ziel aller Maßnahmen ist die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad und die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Signal an Bundesregierung und UN

Anlass des Streiks sind zum einen der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen (UN) in New York sowie die Verhandlungen um ein Klimapaket in Berlin. Die Koalitionsspitzen von Union und SPD haben sich nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios am Mittag auf ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz geeinigt.

Beim ersten globalen Klimastreik am 15. März beteiligten sich nach Veranstalterangaben in Deutschland etwa 300.000 Menschen, am 24. Mai sollen etwa 350.000 Teilnehmer dabei gewesen sein.

