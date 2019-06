Stand: 15.06.2019 13:18 Uhr

Unwetter richten im Norden viele Schäden an

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung für Norddeutschland soeben aufgehoben. Die Meteorologen hatten vor Starkregen, großen Hagelkörnern und heftigen Windböen gewarnt. Zeitweise galt örtlich auch eine amtliche Warnung vor extremem Unwetter - mit bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter, Hagel mit Korngrößen um fünf Zentimeter und der Gefahr von Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometer pro Stunde.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnung vor Aquaplaning

Die Feuerwehr in Westmecklenburg meldet zahlreiche witterungsbedingte Einsätze, vor allem westlich von Schwerin in Richtung Ostseeküste, wie NDR 1 Radio MV berichtet. Helfer mussten etliche Bäume und große Äste von den Straßen räumen. Keller stehen unter Wasser. Die Polizei warnt vor Aquaplaning auf den Autobahnen.

Blitzeinschläge in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein steht nach Polizeiangaben Wasser auf der A1 zwischen Lübeck und Bad Oldesloe auf der Fahrbahn. In den Kreisen Herzogtum-Lauenburg und Ost-Holstein stehen ebenfalls viele Straßen unter Wasser. Vielerorts sind Keller vollgelaufen. Auch mehrere Bäume stürzten um. In Kröppelshagen fiel ein Baum auf ein parkendes Auto. In mehreren Orten schlugen Blitze ein. Berichte über Verletzte gibt es nicht.

Schlammlawine in Alfeld

Auch aus der Region rund um Hannover wurden Schäden gemeldet. Im Landkreis Hildesheim blockiert NDR 1 Niedersachsen zufolge eine Schlammlawine die Ortsdurchfahrt des Alfelder Ortsteils Wettensen. In Brunkensen und Limmer wurden Straßen unterspült oder sind abgesackt. Auch in Burgdorf und Hannover gab es heftige Regenfälle.

In Hamburg rückte die Feuerwehr 16 Mal aus. Die meisten Einsätze betrafen den Westen der Stadt, insbesondere den Stadtteil Rissen.

Seit Tagen Gewitter im Norden

Bereits in den vergangenen Tagen war es zu schweren Gewittern in Norddeutschland gekommen. Dabei gab es örtlich Überschwemmungen. Durch Blitzeinschläge gerieten mehrere Gebäude in Brand.

