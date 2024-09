Cum-Ex-Affäre: Ermittlungen gegen Johannes Kahrs Stand: 19.09.2024 08:26 Uhr Der Hamburger Ex-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs von der SPD ist in den Schlagzeilen. Es geht um die Cum-Ex Steuer-Affäre rund um die Warburg Bank. Gegen Kahrs wird deswegen schon länger ermittelt.

Im Juni haben Fahnder des Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen nun sein Handy beschlagnahmt. Die Staatswanwaltschaft in Köln will wissen, ob und mit wem Kahrs in der Cum-Ex Sache telefoniert hat. Das berichtet das Nachrichtenmagazin der Stern.

Welche Rolle spielt Peter Tschentscher?

"Es geht um Kommunikation mit Olaf Scholz. Aber was spannend ist und was bisher nicht bekannt ist, dass auch Peter Tschentscher auf der Liste steht. Also die Staatsanwaltschaft interessiert sich auch für den Hamburger Bürgermeister.", sagt Journalist Oliver Schröm am Mittwoch im Hamburg Journal. Offenbar gebe es mehrere Indizien, welche die Rolle von Hamburgs Bürgermeister neu ausleuchten.

Scholz und Tschentscher müssen erneut aussagen

Bundeskanzler Olaf Scholz und SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher müssen im Dezember nochmal im Parlamentarischem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft aussagen.

