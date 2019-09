Stand: 29.09.2019 19:36 Uhr

Unwetterwarnung: Sturm in Norddeutschland

Der September klingt im Norden stürmisch aus: Bis Montagvormittag, teils auch bis in den frühen Nachmittag, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in weiten Teilen Norddeutschlands mit kräftigem Wind bis hin zu Unwetterstärke. Dabei kann es zunächst an der Nordseeküste, etwas später im Binnenland und im weiteren Verlauf dann auch an der Ostseeküste zu schweren Sturmböen der Stärke zehn kommen. Vereinzelt könnten auch orkanartige Böen der Stärke elf dabei sein, sagte DWD-Meteorologe Jürgen Püschel. Am Sonntagabend gab der DWD eine Unwetterwarnung für die Zeit von 2 Uhr bis 14 Uhr am Montag heraus.

Sturmzentrum zieht Richtung Osten

Für die Nordseeküste bis in den Bremer Raum wird der Sturm-Höhepunkt für etwa 2 bis 10 Uhr am frühen Montagmorgen erwartet. In Hamburg und Kiel soll der Wind zwischen 6 und 10 Uhr am stärksten sein. In Schwerin wird die heftigste Phase von 6 bis 12 Uhr erwartet und im Kreis Vorpommern-Greifswald von 9 bis 14 Uhr.

Behinderungen auf Straßen und Schienen möglich

Im Tagesverlauf werde sich der Richtung Osten ziehende Sturm abschwächen, allerdings seien an der Küste auch weiterhin Böen der Stärke acht bis neun möglich, sagte Püschel. Da der Höhepunkt des Sturmes voraussichtlich vielerorts in den Berufsverkehr falle, seien Behinderungen auf Straßen und Schienen möglich. Ein Problem sei, dass die Bäume noch so viel Blattwerk tragen und dem Sturm entsprechend Angriffsfläche böten, erklärte der Meteorologe. Die Deutsche Bahn warnt auf ihrer Internetseite, dass es im gesamten Bundesgebiet wegen Sturmtief "Mortimer" zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen könnte.

Weiterhin regnerisch und stürmisch

Das stürmische Wetter kommt mit teils kräftigen und gewittrig durchsetzten Regenschauern daher. Wenn der Sturm am Montag abflaut, sind aber auch aufgelockerte und längere trockene Phasen möglich. Die Höchstwerte liegen zum Wochenstart bei 14 bis 17 Grad Celsius, wie Frank Böttcher vom Wetterdienst Q.met NDR.de sagte. Auch der Dienstag kommt laut Vorhersage mit dichten Wolken, kaum Sonne und immer wieder, mitunter auch länger anhaltendem und schauerartig oder gewittrig verstärktem Regen daher. Die Höchstwerte reichen von 11 bis 19 Grad. Der Wind weht mancherorts schwach, häufiger auch mäßig bis frisch. Teils sind auch wieder starke bis stürmische Böen möglich.

