Chance auf weiße Ostern im Norden

Der Winter hofft anscheinend auch auf ein paar Ostereier, denn verabschieden möchte er sich immer noch nicht. Leider wird es am Osterwochenende noch einmal kalt und nass - auch Schnee soll erneut fallen. Die Chance auf weiße Ostern ist damit deutlich höher als es die Chance auf weiße Weihnachten im vergangenen Jahr war.

Bereits am Donnerstagmorgen war es zu starken Schneefällen im ganzen Norden gekommen. Besonders Hamburg wurde von der weißen Pracht überrascht. In der Nacht konnte die Stadtreinigung nur mit wenigen Streu- und Räumfahrzeugen ausrücken. In ganz Norddeutschland kam es zu Unfällen auf den Straßen und Einschränkungen im Bahnverkehr.

Karfreitag: Freundlich, aber kühl

An Karfreitag geht es erst einmal etwas freundlicher los. "Morgens wird es frostig, aber im Laufe des Tages gibt es ein Wolken-Sonne-Gemisch", sagt Dominik Jung vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation. Gebietsweise gibt es längere sonnige Abschnitte - und sogar trocken soll es bleiben. Nur zur Ems hin könnte es anfangs noch einzelne Schauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad auf dem Darß und auf Fehmarn, um 8 Grad entlang der Elbe und bis 13 Grad im Raum Hannover.

An den Küsten und in Schleswig-Holstein bleibt es wohl mit 5 bis 9 Grad am kältesten. In der Nacht auf Sonnabend sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 4 Grad. Besonders in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein besteht dann Glättegefahr durch Überfrieren.

Ostereier lieber drinnen verstecken

Der Karfreitag ist aber nur ein kleiner Lichtblick in einem sonst trüben Osterwochenende. Am Sonnabend ziehen von Nordwesten Wolken über den Norden. Sie bringen zunächst Regen und später starke Schneefälle. Der Schnee zieht vom Emsland über Hamburg und Schleswig-Holstein im Tagesverlauf bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 2 Grad. In der Nacht zum Sonntag warnt Wetterexperte Jung erneut vor Glättegefahr.

Sicherheitshalber sollte man die Eier am Ostersonntag wohl nicht im Garten, sondern lieber drinnen verstecken. Am Vormittag geht der Schnee in Regen über und es bleibt frisch bei 3 bis 5 Grad. "Zwar hört der Regen am Nachmittag auf, aber der Ostersonntag bleibt insgesamt sehr trüb", sagt Dominik Jung.

Osterspaziergang am besten auf Montag verschieben

Der freundlichste Tag des Osterfestes wird dieses Jahr wohl der Ostermontag. Zwar liegen die Temperaturen morgens noch im Minusbereich, aber am Tag bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich auch hin und wieder. Dazu wird es vergleichsweise mild, bei 7 bis 9 Grad. "Der Montag eignet sich wohl am besten für einen Osterspaziergang", meint der Wetterexperte.

