Arbeitslosigkeit sinkt im Jahresvergleich weiter

Wie üblich im Winter ist die Arbeitslosigkeit im Januar bundesweit etwas gestiegen. Im Vergleich zum Januar 2018 gingen die Zahlen jedoch weiter zurück. Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit sind derzeit 2,406 Millionen Menschen in Deutschland arbeitslos. Das waren 196.000 Jobsuchende mehr als im Dezember - aber 165.000 weniger als vor einem Jahr. In Norddeutschland ist der Trend ähnlich, wie die am Donnerstag veröffentlichte Statistik zeigt.

Niedersachsen: Quote sinkt im Jahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte

Auch in Niedersachsen stieg die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zu Dezember an - um rund 18.000 Personen auf 233.700. Ursache seien witterungsbedingte Einflüsse und auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende, teilte die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen mit. Der langfristige Trend sei weiter gut: So seien in diesem Januar 16.530 Menschen weniger arbeitslos gewesen als noch vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote in Niedersachsen liegt bei 5,4 Prozent. Vor einem Jahr waren es noch 5,9 Prozent. "Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften setzt sich auch im neuen Jahr auf einem sehr hohen Niveau fort", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion. Insbesondere im Bereich der Pflegeberufe zeige sich ein Fachkräftemangel. Es sei wichtig, mehr Menschen für eine Ausbildung, Umschulung oder berufsbegleitende Weiterbildung im Pflegebereich zu gewinnen und damit zur Deckung des Fachkräftebedarfs beizutragen.

Schleswig-Holstein: Bester Januar-Wert seit 1992

In Schleswig-Holstein sank die Zahl der Arbeitslosen im Vorjahresvergleich um 9.500. Die Quote liegt dort aktuell bei 5,6 Prozent - im Januar 2018 betrug sie 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg jedoch auch in Schleswig-Holstein die Zahl leicht: Zurzeit sind 86.700 Menschen arbeitslos. "Der jahreszeitlich typische Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar gegenüber dem Dezember hat zwei Ursachen: Die Auftragsrückgänge im Wohnungs-, Straßen- und Gartenbau sorgen für eine überproportionale Zunahme der Männerarbeitslosigkeit, und das eingeschränkte Tourismusgeschäft bewirkt wachsende Arbeitslosenzahlen in den Tourismusregionen", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord. Der Vergleich mit den Vorjahren zeige die positive Entwicklung: "Zum ersten Mal seit 1992 können wir in einem Januar wieder eine Arbeitslosenzahl von unter 90.000 melden." Besonders erfreulich sei, dass alle Altersgruppen von der stabilen Arbeitsmarktsituation profitiert hätten.

Mecklenburg-Vorpommern: Betriebe halten ihr Personal

In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl der Arbeitslosen im Vorjahresvergleich um 7.400. Die Quote liegt aktuell bei 8,5 Prozent, im Januar 2018 lag sie bei 9,3 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6.700 auf nun 69.400. Haupt-Koopmann gab für diese Entwicklung die gleiche Erklärung wie in Schleswig-Holstein. "Allerdings - und das möchte ich hervorheben - ist es in Mecklenburg-Vorpommern der geringste Zuwachs gegenüber dem Vormonat Dezember seit der Wiedervereinigung." Eine Ursache für den vergleichsweise milden saisonal bedingten Anstieg sehe sie in der Personalpolitik der Betriebe. Diese würden ihr Personal zurzeit lieber halten.

Hamburg: 17.000 freie Jobs und 7.000 Ausbildungsplätze

Auch in Hamburg ging die Zahl der Arbeitslosen verglichen mit Januar 2018 weiter zurück: Aktuell sind rund 65.900 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet - das entspricht einem Minus von rund 3.300 Personen. Die derzeitige Arbeitslosenquote in Hamburg beträgt 6,3 Prozent. Im Januar 2018 waren es noch 6,8 Prozent. Auch in der Hansestadt stieg die Zahl im Vergleich zum Dezember leicht: Vor einem Monat waren es rund 4.100 Arbeitslose weniger. "In den vergangenen zehn Jahren verzeichneten wir nach dem jeweiligen Jahreswechsel immer einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit", sagte der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock. Trotz des saisonal bedingten Anstiegs sei die Lage gut: "Derzeit können wir über 7.000 freie Ausbildungsstellen anbieten." Für Arbeitssuchende stünden 17.000 freie Arbeitsplätze zur Verfügung. "Gesucht wird praktisch über alle Branchen hinweg: Pflegekräfte, Erzieher, Busfahrer, IT-Spezialisten, Einzelhandelsverkäufer oder Handwerker."

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Januar 2019 Dezember 2018 Januar 2018 Niedersachsen 233.700 5,4 % 215.800 5,0 % 250.300 5,9 % Schleswig-

Holstein 86.700 5,6 % 79.100 5,1 % 96.200 6,3 % Mecklenburg-

Vorpommern 69.400 8,5 % 62.700 7,6 % 76.800 9,3 % Hamburg 65.900 6,3 % 61.700 5,9 % 69.100 6,8 % Bund 2.406.000 5,3 % 2.210.000 4,9 % 2.570.300 5,8 %

