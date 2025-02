Gewinnen: Pipilotti Rists leuchtender Pixelwald in Bremen Tauchen Sie ein in Pipilotti Rists leuchtende Rauminstallation. Hier können Sie jeweils zwei Karten für die Ausstellung "Pixelwald Wisera" in der Kunsthalle Bremen gewinnen.

Ein Wald, der nicht aus Bäumen, sondern aus Licht besteht – mit ihrer neuesten Installation in der Kunsthalle Bremen verwandelt Pipilotti Rist den Raum in eine Traumlandschaft aus 3000 schwebenden LED-Lichtern. Wer den "Pixelwald" betritt, taucht ein in eine Welt, in der Farben tanzen, Klänge schweben und die Grenzen zwischen real und imaginär verschwimmen.

Bereits als 19-Jährige träumte die Schweizer Künstlerin davon, bewegtes Licht, Filme und Musik zu verbinden, um Räume zu schaffen, die Menschen durchwandern können. Nun ist es soweit: Zum ersten Mal leuchtet ein "Pixelwald" in Deutschland, eine immersive Erfahrung, die Besucherinnen und Besucher staunen lässt. Rist selbst betont: "Die Menschen dürfen durchgehen, berühren, erleben – ohne Angst, einen Stromschlag zu bekommen."

Zwischen Kunst und Spiel

Pipilotti Rist ist bekannt dafür, Kunst aus starren Strukturen zu befreien. Statt auf Leinwänden oder Bildschirmen zu verharren, explodieren ihre Werke in den Raum hinein, hüllen das Publikum ein und laden zum Verweilen ein. Ihre Installationen sind lebendig und verspielt. Ihre Ideen sind unkonventionell. Die in vielen Museen zu findende Weisung "Nicht berühren" soll bei ihr nicht kühn wirken, sondern in ein positives Erlebnis eingebettet werden - etwa mit einer freundlichen Erinnerung wie: "Nicht berühren, aber genieße den Moment!" Oder einfach: "Bleib mal kurz stehen und atme durch!"

Eine Einladung zum Innehalten

Von Musikvideos inspiriert, verwandelt Rist Film in Raumkunst. Sie präsentierte ihre Werke bereits auf der Venedig Biennale. Ihre Arbeiten sind ein Fest für die Sinne, ein Spiel mit Farben, Klängen und Wahrnehmung. "Jedes Videobild ist nur organisiertes Licht", sagt die Künstlerin, "und dieses Licht lösen wir aus seiner Form, um es im Raum neu zu erleben."

Museen sind für Rist nicht nur Orte der Kunstbetrachtung, sondern Rückzugsorte für den Geist. Hier können Menschen - im besten Sinne - nutzlose Zeit verbringen und sich auf eine neue Art mit Kunst verbinden.

