"Vertell doch mal" 2020: Das sind die Sieger-Geschichten

Im Halbdunkel des Ohnsorg-Theaters strahlt plötzlich ein Gesicht. Darin deutlich die Frage: "Is dat mien Geschicht?" Ja, ist es. Für alle, die im NDR und bei Radio Bremen jedes Jahr wieder "Vertell doch mal" ausrichten, ist das bei der Abschlussgala einer der schönsten Momente. In diesem Jahr konnten wir ihn nicht erleben. In Corona-Zeiten musste die traditionelle Gala bei der 32. Ausgabe des plattdeutschen Schreib-Wettberwerbs ohne Publikum ablaufen.

Die Schauspieler des Hamburger Ohnsorg-Theaters haben die fünf Siegergeschichten trotzdem vorgelesen. Die Gala vor leeren Stühlen, moderiert von Ilka Brüggemann, können Sie sich nun gemütlich zu Hause ansehen. Wir stellen Ihnen die Geschichten der Sieger und die Ü-18-Geschichte vor und fordern Sie in diesem Jahr erstmals dazu auf, Ihre Lieblingsgeschichte online zu wählen.

Fast 1.000 Geschichten wurden eingereicht

"Fief vör twölf" war in diesem Jahr das Thema unseres Wettbewerbs. Fast 1.000 Geschichten, nicht nur aus Norddeutschland, gingen dazu in den Funkhäusern ein. Daraus wurden 25 für das diesjährige "Vertell"-Buch ausgewählt, aus denen eine Ehrenjury wiederum die fünf Sieger-Geschichten auswählte. Das wäre nicht zu schaffen gewesen, wenn nicht die Textmanufaktur von Peter Nissen und Hartmut Cyriacks alle Geschichten geordnet, vorsortiert und den Prozess begleitet hätte. Insgesamt sind die Gewinner-Geschichten mit 5.000 Euro dotiert.

1. Preis: Die Siegerin kommt aus Hamburg

Videos 06:35 1. Preis „Vertell doch mal“ 2020: „Dree Schreed“ Marie Sophie Koop aus Hamburg beschreibt dicht eine erste Begegnung zwei besonderer Menschen. Gelesen wird die Geschichte von Schauspieler Markus Gillich. Video (06:35 min)

Der erste Preis von "Vertell doch mal" 2020 geht nach Hamburg. Gewonnen hat den mit 1.500 Euro dotierten Preis Marie Sophie Koop. Die 23-Jährige hat ein Film-Regie-Studium absolviert und überwacht derzeit Skript und Ablauf bei Filmproduktionen. Das Schreiben gehört zum Job dazu. Außerdem arbeitet sie derzeit an einem Buch. Seit einigen Jahren lernt Marie intensiv Platt - mit Erfolg. In ihrer Geschichte "Dree Schreed" beschreibt sie die zarte erste Begegnung zwischen dem von Zwangshandlungen bestimmten Max und der zugewandten Merle. Die Jury lobt den dichten Erzählstil, die klaren unverbrauchten Bilder und die Knappheit der Sprache dieser beeindruckenden Geschichte. Gelesen wird sie von Ohnsorg-Schauspieler Markus Gillich.

2. Preis: Eine Geschichte aus Niedersachsen

Der 77-jährige Hartmut Großmann hat in der Plattszene einen Namen. Und auch aus dem Fernsehen kennen ihn viele: Er ist einer der Shanty-Jungs von De Trampentrekker, die in Hamburg "Inas Nacht" begleiten. Witzig ist die Geschichte allerdings nicht, mit der er den mit 1.000 Euro dotierten zweiten Preis bei "Vertell doch mal" gewonnen hat. Die Jury meint: Das Eintreten von Demenz in einem jüngeren Lebensalter ist ein weniger beachtetes Thema in der Gesellschaft. In der Geschichte "De Tiet, de löppt" werden die Auswirkungen auf das Berufs- und Privatleben eines Ehepaares einfühlsam beschrieben. Robert Eder aus dem Ohnsorg-Ensemble liest die Geschichte.

3. Preis: Episodengeschichte aus Övelgönne

Videos 08:24 3. Preis „Vertell doch mal“ 2020: „Een Dag“ Gesche Gloysteins Episodengeschichte zur Globalisierung schildert die neue Zeit am Beispiel von Milch. Ihre Geschichte liest Birte Kretschmer vom Ohnsorg Theater. Video (08:24 min)

Gesche Gloystein hat Theaterwissenschaften studiert. Als Dramaturgin am Niederdeutschen Schauspiel des Oldenburgischen Staatstheaters entflammte ihre Liebe zum Plattdeutschen. Inzwischen gehört die 33-Jährige aus Oevelgönne zum Team des PLATTart Festivals, organisiert Poetry-Slams und leitet das Kulturzentrum Seefelder Mühle. Zum ersten Mal im "Vertell"-Buch konnte sie mit ihrer Episodengeschichte "Een Dag" gleich den mit 800 Euro dotierten dritten Platz belegen. Ein Tag, zwei Kontinente, drei Menschen - festgemacht am Beispiel des alltäglichen Lebensmittels Milch mache Gesche Gloystein Verwerfungen der Globalisierung anschaulich, so das Urteil der Jury. Gloystein gebe den Sichtweisen von Verbrauchern und Produzenten bei uns und in der Dritten Welt Raum, ohne selbst zu werten oder vermeintliche Lösungen anzubieten. Eine Geschichte, die zum Nachdenken zwingt. Auf der Ohnsorg-Bühne liest sie Birte Kretschmer.

4. Preis: Eiskaltes aus Dithmarschen

Videos 08:38 4. Platz „Vertell doch mal“ 2020: „Schafft?“ Silke Eggers-Boritzka nimmt uns mit auf die verzweifelte Nahrungssuche einer Eisbärenmutter in einem tauenden Eismeer. Die Knopfaugengeschichte liest Meike Meiners. Video (08:38 min)

Die Albersdorferin Silke Eggers-Boritzka hat als Lehrerin im Ruhestand allein durch ihre beiden Enkelkinder genug zu tun. Sie schreibt deswegen eigentlich nur einmal im Jahr: immer, wenn zu "Vertell doch mal" aufgerufen wird. Ihre erste Geschichte belegte 2011 gleich den 1. Platz, 2013 schaffte sie es erneut ins Buch, in diesem Jahr gehört Silke Eggers-Boritzka abermals zum Kreis der Gewinner. Den mit 700 Euro dotierten vierten Preis bekommt sie für eine Geschichte über den Klimawandel und seine Bedeutung für Eisbären. Die Jury sagt, Silke Eggers-Boritzka gelinge es in ihrer Geschichte "Schafft?", die Bedrohung der Lebensgrundlagen eindringlich nahe zu bringen, indem sie sich in die Lage einer Eisbärenmutter auf Nahrungssuche versetzt. Das Fragezeichen am Schluss des vermeintlichen Happy-Ends stimmt nachdenklich. Meike Meiners liest im Ohnsorg Theater die Geschichte aus Knopfaugen-Perspektive.

5. Preis: Zahlenspiele aus Emden

Videos 07:36 5. Preis: „Dat Karma vun Tabea minn fiev ...“ Christine Schmidt lässt für den Wettbewerb "Vertell doch mal" 2020 Tabea auf Jann treffen, der ihre Unglückszahl fünf umdeuten kann. Die märchenhafte Geschichte liest der Schauspieler Manfred Bettinger. Video (07:36 min)

Als Geschäftsführerin einer ländlichen Akademie kann Christine Schmidt aus Emden mit Zahlen umgehen. Schreiben kann die 58-jährige Mutter dreier erwachsener Kinder auch. Seit Jahren verfasst sie platt- und hochdeutsche Theaterstücke und Lieder. Mit ihrer ersten Geschichte, die Christine Schmidt bei "Vertell doch mal" eingeschickt hat, überzeugte sie gleich die Jury. Sie bekommt den mit 500 Euro dotierten fünften Preis zugesprochen. In den Augen der Jury ist ihre Geschichte "Dat Karma van Tabea minn fiev" ein Märchen über eine Zufallsbegegnung: Tabea, die ihr Leben lang schon unter einem vermeintlichen Zahlenmysterium leidet, Jann, der die Unglückszahl Fünf für sie umzudeuten weiß. Der Anfang einer Liebesgeschichte? Christine Schmidt ist mit ihrer lockeren, ansprechenden Erzählung eine amüsante, moderne Märchenerzählung gelungen. Die liest Manfred Bettinger aus dem Ohnsorg Ensemble.

Sonderpreis für kreativen Nachwuchs

In diesem Jahr überzeugte die 15-jährige Henrikje Anneke Raßmus aus Jamel in der Nähe von Schwerin mit einer Weltuntergangsgeschichte und gewann den "Ü-18-Pries" somit das zweite Jahr in Folge. In ihrer Geschichte "De letzte Ogenblick" hat die Klimakatastrophe die Welt in Streit versetzt. Was die Menschen retten sollte, hat alles nur verschlimmert. Nun läuft der Countdown und unsere jugendliche Heldin hofft, in einem Bunker zu überleben. Seit 2017 gibt es den "Ü-18-Pries" als Angebot für junge Menschen, die Plattdeut lernen. Das "Ü" ist Plattdeutsch, weil "unter" übersetzt "ünner"" heißt. Die "Ü-18-Geschichte" ist übrigens wieder die erste im Buch des Verlags Husum Druck.

Abstimmung zum Publikumspreis

Da die Gala aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum abgelaufen ist, wir aber mit der Tradition des Publikumspreises nicht brechen wollen, dürfen in diesem Jahr alle mit abstimmen. Bis Sonntag, den 7. Juni 2020 um "fief vör twölf" - also "fünf vor zwölf", passend zum Thema des Wettbewerbs - haben Sie dazu auf NDR.de/vertell Gelegenheit. Um 14 Uhr geben wir dann bekannt, wer den mit 500 Euro dotierten Sonderpreis des Publikums bekommt.

"Vertell doch mal" ist seit dem Start 1989 so groß und erfolgreich geworden, dass der NDR, Radio Bremen und das Ohnsorg-Theater den Aufwand aus eigenen Mitteln nicht mehr stemmen können. Seit vielen Jahren steht uns deshalb ein Unternehmen aus Cuxhaven zur Seite, das sich zuerst vor allem mit Windenergieprojekten, heute jedoch mit dem gesamten alternativen Stromerzeugungsbereich befasst: die PNE AG. Deshalb übergibt Rainer Heinsohn, Leiter der Unternehmenskommunikation, jedes Jahr persönlich den Publikumspreis. Im Corona-Jahr kann er nicht an der Gala teilnehmen, sein Aufruf zur Abstimmung darf trotzdem nicht fehlen:

26 Geschichten in einem Buch

Fast 1.000 Geschichten - nicht nur aus Norddeutschland - sind im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs in den Funkhäusern eingegangen. Daraus wurden 25 für das diesjährige Vertell-Buch ausgewählt und zusätzlich die Ü-18-Gewinnergeschichte. Natürlich kann man bei einer Auswahl von 25 aus 1.000 nicht alles richtig machen. Aber keine Geschichte geht verloren. In der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek werden zwischen dem Nachlass von Klaus Groth und Handschriften von Albert Einstein alle Geschichten aufbewahrt. Der Bestand von "Vertell doch mal" gilt inzwischen als der größte an aktuellen niederdeutschen Geschichten. Ab und an erreichen die Zentralredaktion Niederdeutsch in Kiel Anfragen: "Ich bin mit meiner Geschichte dieses Jahr nicht unter den 25 im Buch. Welchen Platz habe ich erreicht?" Die Antwort ist klar: den 26..

