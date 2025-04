Viele Briefwahllokale für Landratswahlen bereits geöffnet Stand: 22.04.2025 16:00 Uhr In vier Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern werden am 11. Mai neue Landräte gewählt. Seit heute haben dafür bereits viele Briefwahllokale geöffnet.

In den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Greifswald können Wahlberechtigte seit heute ihre Stimme in den Briefwahllokalen abgeben oder Unterlagen für die Briefwahl dort beantragen. In Vorpommern-Rügen und an der Mecklenburgischen Seenplatte ist das etwas anders. Dort legen die jeweiligen Ämter, Städte und Gemeinden selbst fest, wann die Briefwahllokale in ihren Bereichen öffnen dürfen. In Stralsund und Neubrandenburg haben die Briefwahllokale aber beispielsweise ebenfalls seit heute geöffnet.

Wahlbenachrichtigungen verschickt

Mittlerweile sollte jeder der über 800.000 Wahlberechtigten in den vier Landkreisen seine Benachrichtigung im Briefkasten haben, heißt es aus den Verwaltungen. Wer noch keine Benachrichtigung hat, sollte sich zeitnah an das Wahlbüro seines Landkreises wenden.

