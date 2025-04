Zahl der Sozialwohnungen in MV auf nur noch 2.600 gesunken Stand: 21.04.2025 10:15 Uhr In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Sozialwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern deutlich gesunken. Sie machen nur einen Bruchteil des Wohnungsbestandes des Bundeslandes aus.

Der Bestand an Sozialwohnungen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Wie das Bauministerium mitteilte, gab es 2024 landesweit noch rund 2.600 Wohnungen. Fünf Jahre zuvor waren es noch 4.900 und 2014 noch fast 7.000 Sozialwohnungen.

Nur mit Berechtigungsschein zu vermieten

Sozialwohnungen wurden in der Regel mit staatlichen Fördergeldern gebaut, die Miete ist für eine gewisse Frist gedeckelt. Solche Wohnungen dürfen nur an Menschen mit geringem Einkommen vermietet werden, die dafür einen Berechtigungsschein brauchen. Läuft die Festlegung als Sozialwohnung aus, dürfen die Wohnungen in der Regel zu höheren Mieten vergeben werden. Die aktuell 2.600 Sozialwohnungen machen nur einen Bruchteil von etwa 0,5 Prozent aller Mietwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern aus.

Wohnungsmarkt angeblich weitgehend ausgeglichen

Nach Angaben einer Sprecherin des Bauministeriums liegen zahlreiche der aus der Bindung gefallenen Sozialwohnungen in Regionen, in denen es einen ausgewogenen Wohnungsmarkt mit einem moderaten durchschnittlichen Mietniveau gebe. In Mecklenburg-Vorpommern sei der Wohnungsmarkt mit Ausnahme der Universitätsstädte und Tourismusorte in weiten Teilen ausgeglichen, hieß es.

Ministerium verweist auf andere Möglichkeiten

Zudem sei die Schaffung von Sozialwohnungen nur eine von mehreren Möglichkeiten, um alle Bevölkerungsschichten mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Das Ministerium verwies dabei auf verschiedene Maßnahmen des Landes und des Bundes zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum, etwa für studentisches Wohnen, sowie auf die Unterstützung beim barrierefreien Ausbau oder auf Neubauprogramme.

