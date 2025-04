Tourismusbranche MV ist zufrieden mit dem Osterwochenende Stand: 22.04.2025 17:10 Uhr Nach Angaben des Tourismusverbandes MV verlief das Osterwochenende für die Branche mancherorts besser als erwartet. Allein 15.000 Menschen wurden von der Osterfeuer-Meile auf Rügen angelockt.

Die Tourismusbranche hat sich zufrieden über die Auslastung während des langen Osterwochenendes geäußert. Nach Angaben des Tourismusverbandes kamen rund 300.000 Touristinnen und Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern. Im Vorfeld sei mit einer Auslastung von 66 Prozent gerechnet worden, sagte die Sprecherin des Verbandes, Katrin Hackbarth. Stichproben hätten ergeben, dass diese Quote zum Beispiel auf Usedom übertroffen wurde.

Viele Touristen auf Hausbooten unterwegs

Auch Binz auf Rügen zog viele Gäste an. Rund 15.000 Menschen seien auf der sogenannten Osterfeuer-Meile mit 16 Feuern am Strand zwischen Binz und Prora unterwegs gewesen. Auch die Veranstalter des offiziellen Anbadens in Kühlungsborn waren zufrieden. Trotz durchwachsenen Wetters sprangen 300 Menschen ins Wasser. In der Mecklenburgischen Seenplatte wurden laut Tourismusverband MV vor allem Hausboote gut nachgefragt. "Für MV ist immer der Trend der Natururlaub", so Katrin Hackbarth. So seien über Ostern auf Rügen allein 8.000 Gäste im Nationalparkzentrum Königsstuhl gewesen. Hackbarth: "Das heißt, die Gäste sind auch sensibilisiert, sich die Natur anzuschauen. Spazierengehen, Campingurlaub, Radurlaub, auch alles was mit Autoaktivitäten zu tun hat, das ist nachgefragt."

Zu Pfingsten 77 Prozent Auslastung erwartet

Wegen des späten Oster-Termins in diesem Jahr hatten die Touristiker hohe Erwartungen an die Feiertage. Sie markieren traditionell den Tourismus-Saisonauftakt in Mecklenburg-Vorpommern. Richtig in Fahrt kommt der Tourismus dann an Himmelfahrt und Pfingsten. Für beide Feiertage und ihr Umfeld zeichneten sich derzeit etwas schwächere Buchungen ab als im Vorjahr, hieß es in einer Umfrage des Verbandes Anfang April. Die erwartete Auslastung zu Himmelfahrt am 29. Mai liegt demnach bei 74 Prozent, zu Pfingsten am 8. Juni bei 77 Prozent.

