De Woch up Platt in MV: Väle Touristen, ein Giraffenbaby un Plattdüütsch digital Stand: 07.03.2025 15:28 Uhr Acht Millionen Besäukers in’t Land un ein nie geburen Giraff in’n Diertenpark Swerin: De plattdüütschen Nårichten ut Mäkelborg-Vörpommern in de Woch vun denn 3. bet tau denn 9. März 2025.

von Thomas Lenz

Mäkelborg-Vörpommern bi Urlaubers wiederhen gaud anseihn

Verläden Johr sünd mihr as acht Millionen Urlaubers nå Mäkelborg-Vörpommern kåmen. Un sei hebben 33 Millionen Nächten hier taubröcht. Dat sünd de tweithöchsten Tåhlen siet de Wenn’. De mihrsten Gäst kåmen ut Düütschland. Ut dat Utland hebben üm un bi 364.000 Minschen bi uns in’t Land Urlaub måkt. Dat sünd gaut achteinhalf Perzent mihr as dat Johr dorvör. De mihrsten sünd ut Holland kåmen, de tweitmihrsten ut de Schwiez, un denn kåmen all de Sweden.

Füerpüster in’t Barockschlott?

Nådem ein Füer dat Barockschlott Johannstörp bi Dassow kaputt måkt hett, ünnersöcht de Polizei, wat dor mœglicherwies ein Füerpüster taugangen west is. Denn Schåden taxieren sei up ein Million Euro. Historikers gåhn man dorvun ut, dat dat noch väl mihr is. Dat Schlott harr tauletzt lang Tiet leddig ståhn. Kennen deit ein dat as Kuliss’ för den Film „Dat witte Band“. De Gautsanlåch ut de Barocktiet is bet tau dat Füer noch kumplett west, mit Herrenhus, Schünen, Ställ un Durhus; ok binnen harrn väle enkelte Saken de Tiet œwerduert.

Heil väle fallen bi’t Führerschien måken dörch

Bald de Hälft vun de Fohrschäulers in’t Land besteiht de Prüfung vun denn Theorie-Deil nich. Dat seggen de Tåhlen von denn TÜV so. Dormit liggen de Fohrschäulers in Mäkelborg-Vörpommern düütschlandwiet binåh ganz un gor hinnen. Bi denn TÜV heit dat ok, dat ümmer mihr Fohrschäulers bi ehr Prüfung driest schummeln. Bi uns in’t Land hebben’s verläden Johr 30 Schäulers attrappiert, de versöcht harrn, tau mogeln. Dat sünd fiefmål so väl as 2023 west.Text

Nåwuss in’n Diertenpark Swerin

In den Diertenpark von Swerin is ein Giraffenbull geburen worden – ein’ Meter 70 grot un ungefihr 60 Kilo schwor. Bi de Gebuurt is allens åhn Maleschen afgåhn, heit dat bi denn Zoo. Dat de Nåwuss bi de Giraffen nu so krall un krägel is, doröwer freugen sei sik ok dorüm so sünnerlich dull, wiel in’n Septembermånd ein Kalf vun de Giraffen dot måkt warden müsst; dat Diert kunn nich œwerläben, wiel sin Mudder dat nich annåhmen harr.

Plattdüütsch digitål an de Uni in Griepswold

Woans kann Plattüütsch digitål vermiddelt un lihrt warden? Mit düsse Fråch hebben sik Studenten ut heil Nurddüütschland an de Uni in Griepswold utenannersett. Dorbi güng dat ünner annern üm Plattdüütsch in Podcasts un in de soziålen Medien, åwer ok dorüm, wat de künstlich’ Intelligenz dor mit tau daun hebben kunn orrer süll. Ein’ Bericht von de Winterakademie in Griepswold is bi denn NDR in „De Noorden op Platt“ an’n 29. März tau seihn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Plattdeutsches aus MV | 09.03.2025 | 08:20 Uhr

