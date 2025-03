Hohe Hürde Theorie: Immer mehr Fahrschüler in MV fallen durch Prüfung Stand: 04.03.2025 10:20 Uhr Die Verkehrsregeln zu lernen scheint für viele Fahrschüler in Mecklenburg-Vorpommern schwierig zu sein. Laut TÜV mussten 2024 auffallend viele der knapp 35.000 Prüflinge die Theorieprüfung erneut ablegen.

Fast die Hälfte aller Fahrschüler in Mecklenburg-Vorpommern besteht die Theorieprüfung nicht. Das zeigen Daten des TÜVs. Damit liegen die Prüflinge im Land im deutschlandweiten Vergleich fast ganz hinten. Höhere Durchfaller-Quoten haben nur Berlin und Sachsen-Anhalt.

Fast 50 Prozent scheitern an Pkw-Theorie

34.600 angehende Auto- und Motorradfahrer sind in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr zur Theorieprüfung angetreten. Doch 45 Prozent haben sie im ersten Anlauf nicht geschafft. Bei den Pkw-Fahrschülern waren es allein betrachtet sogar 49 Prozent.

Mehr Täuschungsversuche als in Vorjahren

Laut TÜV schummeln auch immer mehr Fahrschülerinnen und Fahrschüler bei der Prüfung. Demnach wurden im Vorjahr 30 Täuschungsversuche festgestellt. Das waren fünfmal so viele wie 2023. Was die Praxis angeht, sind die Prüflinge hierzulande etwas besser. Da haben lediglich 34 Prozent der Prüflinge so gravierende Fehler gemacht, dass sie in der Prüfung durchgefallen sind.

