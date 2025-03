Tourismus in MV erzielt für 2024 Spitzenergebnis Stand: 04.03.2025 13:40 Uhr Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern nimmt weiter Fahrt auf und lässt das Corona-Tief hinter sich: Sowohl bei Gästeankünften als auch bei Übernachtungen wurden für 2024 die zweithöchsten Werte seit der Wiedervereinigung erzielt.

Acht Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr hier in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht. Das sind mehr als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Übernachtungen hat sich erhöht. Das geht aus Zahlen des Statistischen Amtes hervor.

Die meisten Gäste kommen aus Deutschland

Fast 33 Millionen Übernachtungen zählen die Statistiker für das Jahr 2024 - eine Steigerung von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben den klassischen Unterkünften in Hotels, Gasthöfen und Pensionen blieb auch das Camping beliebt. Die Campingplätze im Land verzeichneten mit rund 5,5 Millionen Übernachtungen ebenfalls ein Plus. Die meisten Gäste kamen aus Deutschland. Aus dem Ausland haben rund 364.000 Menschen an der Ostsee, auf den Inseln wie Rügen und Usedom, oder an der Seenplatte ihren Urlaub verbracht - das ist ein Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten kamen aus den Niederlanden, gefolgt von der Schweiz und Schweden.

Ostseeküste am beliebtesten

Die Mecklenburgische Ostseeküste konnte mit rund 2,5 Millionen Urlaubern die meisten Gästeankünfte verbuchen. Vorpommern war mit rund 10,7 Millionen Spitzenreiter bei den Übernachtungen. Aber auch Westmecklenburg war im Jahr 2024 eine beliebte Zielregion. Hier konnte mit einem Plus von 6,7 Prozent - das sind rund 96.000 zusätzliche Übernachtungen - gegenüber dem Jahr 2023 der prozentual höchste Zuwachs bei den Übernachtungen verzeichnet werden.

