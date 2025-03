Brandstiftung vermutet: Schloss Johannstorf bei Dassow abgebrannt Stand: 02.03.2025 11:10 Uhr Bei Dassow hat ein Feuer das kulturgeschichtlich bedeutsame Schloss Johannstorf zerstört. Im unsanierten Zustand diente die historische Anlage als Filmkulisse für "Das weiße Band". Es wird Brandstiftung vermutet.

Im Schloss Johannstorf bei Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Sonnabend ein Brand ausgebrochen und hat das historische Gebäude zerstört. Als die Feuerwehr nach dem Alarm am Morgen eintraf, stand das Schloss schon komplett in Flammen. Die Feuerwehr habe das leerstehende, sanierungsbedürftige Herrenhaus, das von einem Wassergraben umgeben ist, kontrolliert abbrennen lassen, hieß es von der Polizei. Am späten Nachmittag waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Insgesamt waren sieben Feuerwehren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Die Polizei geht bisher von Brandstiftung aus - die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, so eine Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe ist allerdings noch immer schwer einzuschätzen, da das Schloss schon vorher in keinem guten Zustand war. Die barocke Gutsanlage war noch komplett mit Herrenhaus, Scheunen, Stallungen und Torhaus erhalten und damit eine Seltenheit. Nach Auskunft der Kulturbeauftragten der Stadt Dassow, Andrea Hinrichs, befand sich das Schloss in privater Hand. Die Gemeinde versuchte in der Vergangenheit das Schloss wieder in ihr Eigentum zu holen, weil Investitionen in das Gebäude ausblieben. Lediglich das Dach und die Fassade wurden renoviert.

Die Gutsanlage diente 2008 im unsanierten Zustand als Kulisse für den preisgekrönten Film "Das weiße Band". Das Schloss befand sich nach Auskunft der Kulturbeauftragten der Stadt Dassow, Andrea Hinrichs, in Privathand. In der Vergangenheit gab es Bemühungen der Gemeinde, das Schloss wieder in ihr Eigentum zu holen, weil Investitionen ausblieben.

