Nachwuchs im Zoo Schwerin: Giraffenkalb geboren Stand: 03.03.2025 14:56 Uhr Große Freude im Zoo Schwerin: Die sechsjährige Giraffenkuh "Kahlua" hat am 24. Februar ein gesundes Kalb zur Welt gebracht. Das Jungtier ist nach einer Woche schon so groß wie ein durchschnittlicher Mensch.

Ein besonderes Ereignis im Zoo Schwerin: Am 24. Februar wurde ein gesundes Giraffenkalb geboren. Mutter "Kahlua" meisterte die Geburt problemlos teilt die Zoologische Leiterin und stellvertretende Zoodirektorin, Julia Gottschlich, mit. "Der Geburtsvorgang startete gegen 16 Uhr, zwei Stunden später bewegte sich das Kalb bereits eigenständig", so Gottschlich. Rothschildgiraffen sind mit etwa drei Jahren geschlechtsreif. Sie haben eine Tragzeit von etwa 15 Monaten. Die Geburt findet meist im Stehen statt, sodass das Kalb aus etwa zwei Metern Höhe auf den Boden fällt - ein wichtiger Impuls, um die Atmung in Gang zu setzen. Bereits nach kurzer Zeit steht das Jungtier auf eigenen Beinen und beginnt, bei der Mutter zu trinken. Der kleine Bulle wiegt rund 60 Kilogramm und ist 1,70 Meter groß.

Vier Rothschildgiraffen leben nun im Zoo

Zusammen mit dem kleinen Bullen leben nun insgesamt vier Rothschildgiraffen im Zoo Schwerin. Neben "Kahlua" und "Madiba" gehört die ebenfalls sechsjährige Kuh "Daisy", "Kahluas" Halbschwester, der Gruppe an. Die Giraffen sind erst 2021 im Zoo Schwerin eingezogen, nachdem einige Zeit keine Giraffen im Zoo gelebt hatten. Grund dafür waren die Baumaßnahmen rund um das Rote Liste Zentrum. Heute teilen sich die Giraffen ihre Anlage mit den afrikanischen Blauhalsstraußen.

Erleichterung nach traurigem Vorfall

Ein Stück weit erleichtert ist das Zoo-Team, da die letzte Giraffengeburt im vergangenen Jahr von einer traurigen Entwicklung überschattet wurde: Ein im September geborenes Jungtier litt an irreversiblen Fehlstellungen der Gliedmaßen und wurde von Mutter "Daisy" nicht angenommen. Schweren Herzens und nach intensiver Beratung sowie Einberufung der Ethikkommission musste das Zoo-Team das Tier erlösen. Umso glücklicher ist der Zoo über die reibungslose Geburt und die gute Entwicklung des in der vergangenen Woche geborenen Giraffenbullen.

Jungtier bald für Besucherinnen und Besucher zu sehen

In den kommenden Tagen wird das Kalb zunehmend aktiver und neugierig seine Umgebung erkunden, bleibt dabei jedoch stets in der Nähe von Mutter "Kahlua". Zunächst müssen aber die Temperaturen etwas wärmer werden, bis der Kleine mit Mutter "Kahlua" stundenweise die Außenanlage erkunden darf. Auch eine Vergesellschaftung mit den anderen Giraffen soll schon in Kürze stattfinden.

