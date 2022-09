Energiepries bi Hotel un Sport

Wat kann ik noch betahlen un wat nich mehr? Mit düsse Fraag hebbt ok veel Hamborger Sportverene to doon. Veel vun ehr sünd bangen, dat en grote Barg an Maten uttreden warrt, wiel se ehr Bidreeg in de Verene nich mehr betahlen koent. Un vele Gasthüüs seggt, dat jümmer weniger grode Fiern bookt warrt. / Stand: 22.09.22 Klock 09:30

