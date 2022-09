Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr CDU-Sommerinterview

Nich blots Görtz hett dulle Problemen, dat hebbt ok vele annere Firmen. Hamborgs CDU-Frakschoonsböverste Dennis Thering, de müch dorüm denn ok, dat de Stüern för de Weertschoop daalsett warrt. Dat sä he in dat Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg-Journal. He meent, middelstännischen Bedrieven schull wat vun jümehr Last nahmen warrn. An de Steed möök de Senaat jüm dat Leven aver ümmer sworer, to’n Bispeel mit Anwahnerparkzonen.

// Stand: 07.09.2022, Kl. 9:30

