Stand: 02.09.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Wat dat 9-Euro Ticket bröcht hett

Wat hett dat 9-Euro-Ticket bröcht? Dorto hett de Hamborger Verkehrsverbund an’n Maandag düsse Week Tallen op’n Disch leggt. Dorna hebbt 18 Millionen mal Minschen in Hamborg un ümto jemehr Auto stahn laten un dat Negen-Euro-Ticket bruukt. Pendlers ut dat Ümland hebbt dat Auto fakener stahn laten as in Hamborg sülvst. Bet to 75-dusend Tunnen CO2 hett een dormit inspoort. Nu hööpt de HVV, dat dor masse Lüüd bi blievt un de Bussen un Bahnen fakener bruken doot. // Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt – 03.09.2022, Kl. 9:30

