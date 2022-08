Stand: 26.08.2022 09:30 Uhr Plaan vun Verdi

Arbeitnehmers schüllt dör de Inflatschoon nich weniger Geld op’n Konto hebben: Dor will de Warkschop Verdi bi de tokünftigen Tarifverhanneln op kieken. Un de Lüüd, de in’n Vergliek wenig Geld kriegen doot, de schüllt bavento noch mal extra wat kriegen. Dat Vörbild dorför is ut’e Sicht vun Verdi de Tarif-Enigen vun 9,4 Perzent mehr wat an Geld för de Lüüd, de bi de Haven-Ünnernehmens arbeiden doot.

// Stand: 26.08.2022, Kl. 9:30

