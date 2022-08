Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Dode bi Drogenparty

In en Hotel op de Reeperbahn is an’n Avend en Mann to Dode kamen. De 21-Jöhrige is woll bi en Drogenparty storven. Twee anner junge Mannslüüd un en 14 Johr ole Deern müssen na’t Krankenhüüs bröcht warrn. En Mitarbeider vun’t Hotel harr den Nootroop wählt, de Gäst harrn keen Antwoort geven, as he mit jüm snackt hett. Wat de Grupp nahmen hett, dat is noch nich kloor.

/ Stand: 24.08.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch