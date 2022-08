Stand: 19.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Ne’e Scholen för Hamborg

Hamborg will ok wieder vele Millionen Euro in de Hand nehmen, üm ne’e Scholen to boen. Dat hebbt Schoolsenater Ties Rabe un Finanzsenater Andreas Dressel Middeweken ankünnigt. Bet in’t Johr 2030 sünd mehr as 40 ne’e Scholen plaant. Dressel is toversichtlich, dat dor ok wat vun warrt – ok wenn de Priesen na baven klattert un dat Maleschen bi’t Tolevern geven deit.

