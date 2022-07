Stand: 19.07.2022 09:30 Uhr Praat maken för de grote Hitt

Vundaag warrt de bannig dulle Hitt ok in Hamborg ankamen, un de Behöörden wohrschaut dorvör. De Füerwehr rekent dormit, dat de Reddungslüüd düütlich mehr Insätz hebbt as sünst. Bi Bäderland warrt mehr vun de Freebäder opmaakt. Wedder-Extreme vun disse Oort warrt dat woll in Tokunft noch mehr geven - dor geiht dat ok bi den Petersberger Klimadialog in Berlin üm. De düütsche Butenministersch Annalena Baerbock sä güstern, de Klimakris' weer middelwiel to dat gröttste Sekerheitsproblem för all Minschen op de Eerd worrn. // Stand: 19.07., Klock 09:30

