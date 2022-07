Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr Slimme Angreep mit Raketen

23 Dode, wo ok dree Kinner mit bi sünd. Dor klaagt de Ukrain över na en russischen Angreep mit Raketen op de Stadt Winnyzja - middenbinnen in’t Land. Een Bürohuus un Wahnhüüs sünd drapen worrn. De Böverste vun’e UN, António Guterres, kunn dat gor nich glöven. So is dat bi en Spreker ruttohören ween. Un de Budenbeopdraagte vun’e EU, Josep Borrell, de snack bi den Angreep vun en rugen un groffen Akt.

// Stand: 15.07.2022, Kl. 9:30

