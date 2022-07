Stand: 15.07.2022 09:30 Uhr Lauterbach raadt to 4. Sprütt

Wokeen bruukt en veerte Sprütt gegen Corona? Dorto hett nu Sundheitsminister Karl Lauterbach wat seggt: He raadt ok Minschen, de ünner 60 Johr oolt sünd, to en tweten Booster, wenn se sik mit’n Huusdokter afsnacken doot. Dormit geiht Lauterbach mit sien Raatslag denn noch’n Eck wieder as de Stännige Impkommischoon dat raden deit.

// Stand: 15.07.2022, Kl. 9:30

