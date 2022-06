Stand: 13.06.2022 09:30 Uhr Keen Verbrenner-Autos mehr

An de Tanksteden kriggt een vun den Rabatt vun de Bunnsregeren mist nix mit. Robert Habeck will nu dat Kartellrecht strenger maken. Finanzminister Christian Lindner vun de FDP sä in de ARD-Tagesthemen, he finnt den Vörslag goot. Un he steiht ok achter den Tank-Rabatt. He meent, anners weern de Priesen noch höger. // Stand 13.06.2022, Kl. 9:30

