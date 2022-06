Stand: 10.06.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Warnstreiks in’n Haven

Dunnersdag düsse Week sünd Hamborgs Havenarbeiders dat eerste Mal siet 44 Johr in’n Warnstreik gahn. Mehr as 1.400 Lüüd vun HHLA un Eurogate hebbt an de Protestakschoon, de mehre Stünnen duert hett, an deelnahmen. Jüm geiht dat üm mehr Geld för de Stünn un üm en Utgliek wegen de Inflatschoon. De Arbeitgevers bekrittelt, dat de Streik in en Tiet fallen dee, wo de Frachtweg eh al nich richtig rund lopen doot.

