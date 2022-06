Stand: 01.06.2022 09:30 Uhr Wo geiht’t wieder mit dat Holstenquarteer?

De Bezirk Altna hett de Plaans för dat Holstenquarteer eerstmal stoppt. Egens sullen op dat vörmalig Flach vun en Broeree 1.300 Wahnungen, Kontoren un een Hotel hen. Man wat dat noch wat warrt, dat is nich so seker. Dat gifft Striet mit den Geldgever, de Adler-Grupp. De Stadt harr den Invester en Frist sett, de is aflopen. // Stand 01.06.2022, Kl. 9:30

