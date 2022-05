Stand: 31.05.2022 09:30 Uhr Unfall op’e A1

Op’e Autobahn A1 hett dat an’e Anslusssteed Moorfleet hüüt fröh an’n Morgen en Unfall geven. En Fro is dor mit ehren Pkw op’e rechten Fohrbahn liggenbleven ween. Dor op hen kunn denn en Lkw-Fohrer nich mehr rechttietig bremsen un is to op dat Auto opföhrt. De 61 Johr ole Fro, de dat Auto föhrt hett, de is licht bi to Schaden un na’t Krankenhuus henkamen. För ne korte Tiet lang is de A1 in Richt na Süden hen kumplett dicht ween.

// Stand: 31.05.2022, Kl. 9:30

