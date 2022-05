Stand: 23.05.2022 09:30 Uhr Mann in Harborg daalstaken

In Harborg hebbt se an’n laten Avend en 31 Johr olen Mann daalstaken. De Polizei hett em kott för Middernacht op den Harborger Ring funnen. He weer swor to Schaden kamen. Wat se al rutfunnen hebbt, weer de Mann woll kott vöraff in en Bar in de Julius-Judowieg-Straat, de glieks blangenbi is. De Däter kunn flüchten, dat Opper liggt mit swore Verletzen in’t Krankenhuus. De Moord-Kommission ünnersöcht de Saak nu. //Stand 23.05.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.05.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch