Stand: 06.05.2022 12:00 Uhr Düsse Week: Akschoon mit 300 Lüüd vun’e Polizei

Dunnersdag düsse Week geev dat in Hamborg en grote Razzia mit 300 Beamte vun’e Bunnspolizei. In ganz Düütschland harrn se Schleusers op’n Kieker ok wegen dat Reinwaschen vun Geld. So as dat utsüht sünd gegen dat Gesett Lüüd na Düütschland hen hoolt worrn, de hier bi Transport- un Logistikfirmen arbeiten doot. Den, den se woll, op dullst op’n Kieker hebbt, de is an’n Bondenwald in Niendörp fastnahmen worrn.

