05.05.2022 Luxuswahnungen in Hamborg

In Hamborg verköfft se ümmer mehr Luxuswahnungen, de mehr as 10.000 Euro per Quadraatmeter kossen doot. In’t verleden Johr weren dat mehr as 500 Wahnungen. Dat sünd twee Drüttel mehr as in’t Johr dorvör. Dat is bi en Ünnersöken vun den Immobilien-Entwickler Dahler und Company rutsuert. De beden düersten Eigentumswahnungen, de sünd in de Havencity verköfft worrn, för 11 Millionen Euro dat Stück. //Stand 05.05.2022 Kl. 9:30

