Stand: 11.03.2022 00:00 Uhr Hapag Lloyd un Russland

De Hamborger Container-Rederee Hapag Lloyd hett vunwegen den Krieg all ne’en Opdrääg mit Russland to’t Stoppen bröcht. As das Ünnernehmen vermellt, maakt de Geschäften mit Russland un de Ukraine weniger as twee Perzent ut. Opstünns sünd man woll noch en Reeg Containers mit Fracht ut Russland ünnerwegens. Hapag-Lloyd söcht nu Steden, woneem de Containers lagert warrn köönt. / Stand: 11.03.2022, Klock 9:30

