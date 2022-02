Stand: 25.02.2022 09:30 Uhr Laag in’e Ukraine

An’n tweten Dag vun de russische Attack mellt de Ukraine, dat op de Hauptstadt Kiew mit Raketen schaten warrt. De Stadtverwalten snackt blangen anner Saken vun en Wahnhuus mit mehre Etagen, wat drapen worrn is. Middewiel rückt woll ok russische Bodentruppen in Richt na Kiew vör. So as Lüüd vun’e amerikanische un ukrainische Regeren dat seggt, is Russland op ut, Kiew intonehmen un dor denn de Regeren aftosetten. Ok ut anner Lannsdelen warrt vermellt, dat bi jüm dor schaten warrt.

// Stand: 25.02.2022, Kl. 9:30

