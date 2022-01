Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr Füer in New York

Bi een vun de swoorsten Bränn in de Geschicht vun New York sünd tominnst negenteihn Minschen dootbleven. En Hoochhuus in de Bronx weer anfungen to brennen. Bi dreeunsösstig anner Lüüd, de in dat Huus wahnt, weet se al, dat de an’t Lief to Schaden kamen sünd. Mag ween un dat sünd noch mehr. Dat süht so ut, as wenn en Gerät to’n Böten twei weer un dat Füer in Gang sett hett. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.01.2022 | 09:30 Uhr