Ampel för Steinmeier

SPD, Gröne un FDP sünd sik al enig: Frank-Walter Steinmeier schall as Bunnspräsident wiedermaken. Nu heet dat ut mehrere Medien, dat ok de Union en twete Amtstiet ünnerstütt. Noch an'n Morgen schall dat vun CDU un CSU Statements dorto geven. De Präsidentenwahl is för Februar anstett. Steinmeier kunn denn för fief wiedere Johr wählt warrn. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

